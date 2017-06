Kipketen KFC gaat ook bezorgen

Ervaring

Volgens Thuisbezorgd.nl is er 'al lange tijd veel vraag naar KFC'. De maaltijdbezorgsite gaat de emmers chicken wings of kipburgers bezorgen per elektrische fiets.

KFC-fans hoeven niet te vrezen dat hun kippetjes slap en koud thuis arriveren, stelt Martin Oppenheimer, general manager van KFC Nederland. ,,Meer dan 40 procent van de KFC-restaurants in de wereld heeft al een bezorgservice. Op die rijke ervaring kunnen wij bouwen. Wij leveren de kwaliteit, Thuisbezorgd.nl garandeert de snelheid. KFC Spui in Den Haag is ons eerste restaurant in een testproject dat we non-stop zullen uitbreiden.''