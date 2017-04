Kamp: Gaswinning Groningen 10 procent omlaag

Volledig scherm Schade in Bedum, een dorp in de buurt van de stad Groningen © anp ,,Gelet op de toename van het aantal aardbevingen in het gebied rond Loppersum en het naderen van de grenswaarde aldaar, zet ik de voorbereiding in gang om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen ingaande het eerstvolgende gasjaar - dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 - met 10 procent te verlagen'', schrijft Kamp.



De minister reageert daarmee op een advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat voorstelde de gaswinning in die provincie verder terug te schroeven. Tevens moet de winning zo gelijkwaardig mogelijk gebeuren, met zo min mogelijk uitschieters naar boven of beneden.

Gasmiljarden

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei vorig jaar dat er per jaar 24 miljard kubieke meter mag worden gewonnen. Bij zeer koude winters zou dat omhoog kunnen naar 27 miljard. Dit was al een flinke verlaging vergeleken met eerdere jaren. Wat het SodM betreft moet dat dus sneller naar beneden.

De verlaging betekent hooguit 200 miljoen euro per jaar minder aan gasinkomsten, voorspelt verslaggever Sander van Mersbergen. ,,De gasprijs en productie zijn enorm gekelderd de afgelopen jaren. Een paar jaar geleden kwam er nog 13 miljard binnen, vorig jaar rekende minister Dijsselbloem nog maar op ruim 2 miljard. De verlaging lijkt dus een grotere ramp dan het in werkelijkheid is.''

Het SodM wil de verlaging 'zo nodig in stappen' toepassen. ,,Begin met 10 procent; een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe seismiciteit zich dan ontwikkelt'', zegt inspecteur-generaal Harry van der Meijden. ,,Bovendien moeten fluctuaties worden vermeden.''

Loppersum

Het SodM wijst in het advies specifiek op het gebied rond Loppersum, dat bij eventuele verhoging van de gaswinning veel risico zou lopen. In dat gebied steeg de aardbevingsdichtheid - het aantal bevingen per vierkante kilometer per jaar - in 2016 van 0,12 naar 0,22. Het SodM adviseert de gaswinning met 10 procent terug te brengen als de grenswaarde van 0,25 wordt bereikt. Daar wil Kamp dus niet op wachten.

Een ander opvallend punt in het advies: het is volgens de toezichthouder niet goed mogelijk om te testen bij welk winningsniveau de veiligheid gewaarborgd is. ,,De grenzen van wat wetenschappelijk haalbaar is lijken te zijn bereikt.''

Mogelijk wordt bij het huidige productieniveau al aan de veiligheidsnormen voldaan, maar 'op dit moment kan dat niet worden bepaald'. ,,Deze onzekerheid zal naar verwachting ook de komende jaren voortduren.''