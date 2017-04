Jumbo praat niet langer met vakbonden

Euro stijgt na Franse pre­si­dents­ver­kie­zin­gen

0:42 De euro is in de nacht van zondag op maandag sterk gestegen tegenover de dollar en de yen in Azië na de eerste ronde van de presidentsverkiezing van zondag. De centrumkandidaat Emmanuel Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen zullen het volgens de eerste uitslagen tegen elkaar opnemen in de tweede ronde op 7 mei.