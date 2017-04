Jumbo-personeel staakt voor loonsverhoging

FNV-onderhandelaar Debbie van Leiden zegt dat het optreden van Jumbo ‘van weinig respect voor het eigen personeel getuigt’. ,,De acties gaan gewoon door'', laat ze weten. ,,We gaan pas onderhandelen als Jumbo bereid is om onvoorwaardelijk over al onze eisen te spreken.”

Vakbondsgesodemieter voor Pasen: bij de supermarkten is het inmiddels bijna net zo’n vertrouwd beeld als de paaseieren in de schappen. Ook vorig jaar werd de rituele dans met de vakbonden vol overtuiging gedanst, om vervolgens net op tijd een akkoord te bereiken.

Opvallende move

En net als vorig jaar heeft Jumbo ook dit jaar een heel opvallende move in huis. Vorig jaar vetode de Jumbo-directie het moeizaam bereikte CAO-akkoord - gisterochtend maakte de super bekend dat het zijn 3.000 distributiemedewerkers 1,5 procent salarisverhoging geeft, met terugwerkende kracht per 1 april. Dit omdat het de leiding van de super (net als de collega’s van Albert Heijn) niet lukt om met de vakbonden een akkoord te bereiken over een nieuwe CAO.

Met de onverwachte beweging hoopt Jumbo de vakbonden in een keer buitenspel te zetten. Volgens de supermarktketen uit Veghel was er geen andere optie. ,,We hebben niet eens de kans gehad dit aan te bieden aan de bonden”, zegt een woordvoerster. ,,Ze hebben stelselmatig geweigerd serieus over de lonen te praten. Hun inzet was 2,5 procent, slikken of stikken.”

'Koopkrachtbehoud'

Met de loonsverhoging zegt Jumbo haar medewerkers in elk geval koopkrachtbehoud te willen bieden, op deze manier gaan ze er volgens de supermarkt niet op achteruit. De keten wacht nu de uitkomst van de onderhandelingen tussen de vakbonden en andere supermarktketens af. Als daaruit blijkt dat er ruimte is voor meer loonsverhoging, voert Jumbo die door. Het Brabantse bedrijf houdt de loonboden van andere ketens nauwgezet in de gaten, omdat het naar eigen zeggen bang is voor zijn concurrentiepositie.

Volledig scherm © ANP XTRA

Het lijkt een sympathiek gebaar: al die Jumbo-medewerkers krijgen er maar mooi een centje bij. Tegelijk kun je beweren dat ze in een lastig parket gebracht worden. Wie durft er nog te protesteren met een loonsverhoging van 1,5 procent in de achterzak? Volgens Jumbo is de stap zeker niet zo bedoeld. ,,We hebben in een persoonlijke brief van Frits van Eerd (eigenaar van Jumbo, red.) aan al onze medewerkers laten weten dat wij hun zorgen zeer serieus nemen. Wij willen graag nader met hen in gesprek om te zien op welke punten wij hun werk aangenamer kunnen maken.”