Jumbo en La Place openen eerste combiwinkel

Het gaat om een kleine ‘gemakswinkel’ volgens een nieuw concept, waarvan er in andere binnensteden nog veel moeten volgen. ,,We combineren het beste van Jumbo met het beste van La Place,’’ zegt Colette Cloosterman-van Eerd, directeur Innovatie en Formule van Jumbo. ,,Je kan er boodschappen doen, vers bereid eten meenemen en het ter plekke opeten.’’

V&D

Begin vorig jaar nam Jumbo La Place over uit de boedel van het failliete V&D. Die overname stelt de supermarktketen nu in staat om 'een enorme versnelling' te maken in horeca, aldus Cloosterman. Dat is aantrekkelijk voor Jumbo, omdat in de horeca veel hogere marges gelden dan in de supermarkt. Daar draait het vaak om een paar cent per product.

Jumbo experimenteert sinds vier jaar met horeca in zijn vier Foodmarkten, megasupermarkten met restaurants. ,,La Place weet als geen ander hoe je dat op weinig vierkante meters doet. In de stad zijn mensen ook geïnteresseerd in verse sushi en voordelige pizza. In eten dat voor je neus wordt klaargemaakt. Dat is toch iets anders dan voedsel dat voorverpakt in het koelvak ligt.’’

In de schappen van Jumbo zijn ook steeds meer La Place-producten te vinden, zoals koffie en Brabantse worstenbroodjes.

Frustratie

Directeur Bart van den Nieuwenhof van La Place is dolgelukkig met de overname door het Brabantse familiebedrijf, zegt hij vandaag in een dubbelinterview met deze krant.

Bij V&D raakte hij zo gefrustreerd dat hij al een andere baan had geaccepteerd voor de warenhuisketen omviel. ,,La Place was winstgevend. Wij verdienden het geld voor de groep maar kregen niks terug om in te investeren,’’ verklaart hij.

Zijn uitbreidingsplannen werden gedwarsboomd door Sun Capital, de eigenaar van V&D. De restaurants dreigden net zo sleets te worden als de warenhuizen. ,,In de horeca moet je na een jaar of zeven de verfkwast weer eens flink ter hand nemen. Wij hadden vestigingen waar vijftien jaar niks meer aan was gebeurd. Dan ga je concessies doen aan je merk. Na een aanvaring met Sun in september had ik het punt bereikt dat ik zei: dit kan zo niet verder.’’

Visie

De gesprekken met Jumbo waren voor Van den Nieuwenhof zo’n verademing dat hij besloot te blijven, toen de overname rond kwam. ,,La Place zat vast in een organisatie die ondernemingszin de kop in had gedrukt. Nu zit ik aan tafel met een familie die visie heeft, die snel terrein wil willen met La Place en voor de lange termijn gaat. Fouten maken mag hier, zei Frits, zo lang je er maar van leert. Hier is geloof, nieuw vertrouwen in ons merk.''

Een andere verademing, zegt hij: dat de discussies nu om de inhoud gaan. ,,Als ik in het directieoverleg bij V&D vertelde waar we mee bezig waren, zat iedereen interessant te knikken: fijn, ga zo door. Hier bij Jumbo gaat het letterlijk om de smaak van de koffie. Als je allebei verstand van en liefde voor het product hebt, zijn de gesprekken veel intenser.’’