Jongeren hebben liever leuke baan dan topsalaris

Het onderzoek werd gedaan onder ruim 3700 mensen tussen 17 en 36 jaar uit acht Europese landen. Maar liefst 69 procent van de ondervraagden zegt het liefst een leuke baan te willen met een modaal salaris. Vooral Spanjaarden, Fransen en Nederlanders prefereren 'fun' boven 'cash'. Jonge Duitsers en Britten zijn daarvan minder overtuigd. In Nederland en Spanje willen de meeste jongeren fulltime werken of in een 'grote' parttimebaan van tussen 25 en 35 uur.



,,Werkgevers doen er goed aan hier notie van te nemen'', zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. ,,De tijd dat je jong talent met alleen een dik salaris over de streep trok, is nu echt voorbij. Wie een duurzame relatie met millennials wil opbouwen, zal zich echt moeten verdiepen in hun mindset.''