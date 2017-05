Is een overname door PPG écht beter voor Akzo-medewerkers?

Met een in Nederland zelden vertoonde brutaliteit en flair blijft het Amerikaanse hefdgefonds Elliott aandringen op een overname van verf- en chemiebedrijf AkzoNobel door de Amerikaanse concurrent PPG. Elliott, dat sinds vorig jaar een belang van 3,25 procent in Akzo heeft, kwam gisteren met een ‘onafhankelijk’ onderzoek naar de werkgelegenheid bij het concern. Volgens ChemQuest, een marktonderzoeker die door Elliott in de arm is genomen, sneuvelen er tot 6.400 banen als Akzo op eigen benen blijft staan. Bij een overname door PPG zouden er ruim 1.430 werknemers uitvliegen.

Koren op de molen van Elliott, natuurlijk. ,,Wij geloven dat er een grote kans is dat AkzoNobel medewerkers meer baanzekerheid en significant meer groeimogelijkheden hebben bij een overname”, stelt de Amerikaanse aandeelhouder in een toelichting op het onderzoek.

Tja, hoeveel waarde moet je er aan hechten. Het is duidelijk dat Elliott maar één doel voor ogen heeft. Die partij eiste luidruchtig de scalp van Antony Burgmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel. En het zette een website online waarop het uit te doeken doet waarom Akzo verkocht zou moeten worden. Elliott was verder ook de aandeelhouder die ervan werd beschuldigd wel érg warme banden met PPG te onderhouden.

Kortom, dat Elliott een voor AkzoNobel niet zo welgevallig rapport naar buiten slingert, is geen verrassing. Maar ondertussen ligt het er wel, en vulde dat ene getalletje gisteren de nieuwssites: bij een zelfstandige koers van Akzo sneuvelen er vier keer zoveel banen als bij een overname door PPG.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm AkzoNobel-topman Ton Büchner (links) en Antony Burgmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen. © ANP

Het kan dus geen kwaad even uit te zoeken waar ChemQuest, een van oorsprong Amerikaans bedrijf met een keurig professionele uitstraling, zijn cijfers vandaan haalt. Om te beginnen met de 1.432 banen die zouden sneuvelen wanneer PPG de touwtjes in handen neemt. De berekening had op een bierviltje gepast: ChemQuest pakt er een vorige overname van PPG bij (die van het Amerikaanse Sherwin-Valspar) en gebruikt de bezuinigingen die daar zijn toegepast als model voor Akzo.

Daaruit vloeit bijvoorbeeld de conclusie voort dat er op de grondstoffeninkoop bij Akzo ruim 300 miljoen euro kan worden bespaard, zonder dat er ook maar één baan sneuvelt. Is dat een realistische aanname? Wie weet. Wordt hij goed onderbouwd? Nee.

Ook stellen de onderzoekers dat PPG de chemietak van AkzoNobel met rust zal laten, omdat het bedrijf al zijn aandacht zal richten op het integreren van de verfonderdelen van beide bedrijven. Voor de medewerkers van Akzo’s chemie-onderdelen is het te hopen dat dit klopt, mocht het ooit zover komen, maar or-voorzitter Steven Leijenaar gaf eerder al aan dat hij het nog moet zien. ,,We hebben van PPG geen garanties gehoord wat betreft werkgelegenheid. Ik vertrouw het niet. PPG staat bekend als een bedrijf dat hard saneert en alleen oog heeft voor aandeelhouders."

Quote Ik vertrouw het niet. PPG staat bekend als een bedrijf dat hard saneert en alleen oog heeft voor aandeelhouders Steven Leijenaar, voorzitter van de ondernemingsraad van Akzo

De voorspellingen voor Akzo dan. Waar tovert ChemQuest die vandaan? Ze blijken gebaseerd op een nogal creatieve formule. Een van de variabelen is het aantal ontslagen bij Akzo in het verleden. De onderzoekers berekenden hoeveel extra winst die ontslagen destijds opleverden. Ze pasten die verhouding toe op de nieuwe winstdoelstellingen van Akzo en gooiden tot slot hun eigen groeiverwachtingen voor AkzoNobel in de blender.

Vooral dat laatste ingrediënt is cruciaal. ChemQuest verwacht namelijk niet zoveel groei van een Akzo dat op eigen benen staat. Sterker nog: het scenario waarin Akzo 6.400 banen verliest, is gebaseerd op een ‘organische’ omzetgroei (dat is exclusief overnames) van 0 procent. Of dat een realistische aanname is? AkzoNobel vindt van niet. ,,Onze strategie gaat over groei. We verwachten sneller te groeien dan de markt.” En dus ook met meer dan 0 procent.