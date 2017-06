Is dit goud eerlijk verkregen? Daar wordt voortaan meer op gelet

Het meeste goud voor Nederlandse sieraden komt al uit recycling. Maar in de goudketen gebeurt ook nog veel waarop nu weinig zicht is. Zo is het in het buitenland in kleine mijnen vaak slecht gesteld met de mensenrechten en het milieu. Grote mijnen zijn soms betrokken bij kinderarbeid, corruptie en financiering van gewelddadige conflicten.



,,De omstandigheden in goudmijnen in ontwikkelingslanden zijn vaak erbarmelijk. Daarom is vandaag een belangrijke dag'', zo verklaart minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking). ,,Er zijn al bedrijven in de Nederlandse goudsector die hun uiterste best doen om van verantwoorde bronnen goud te kopen. Maar hier moeten alle bedrijven zich sterk voor maken.''