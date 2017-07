Investeringen in vervuilende én groene energie gedaald in 2016

zelfstandige zonder pensioen Flink deel zzp’ers kan pensioen niet betalen

9:54 Voor een op de vier zzp’ers dreigt stille armoede na hun pensionering. Hoe hard ze ook werken, ze verdienen niet genoeg om een pensioen op te bouwen. Bij arbeidsongeschiktheid is het nog erger: vier op de vijf zzp’ers is daar niet voor verzekerd. Dat betekent dat ze bij ziekte of arbeidsongeschiktheid helemaal niets krijgen.