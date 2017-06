Huizenprijzen stijgen nog verder

Net als in de eerdere maanden van dit jaar gaat het om de grootste prijsstijging sinds maart 2002. De huizenprijzen laten al een paar jaar weer een stijgende lijn zien. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld bijna 18 procent duurder geworden.

De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen is inmiddels weer ongeveer even hoog als in de zomer van 2006. In vergelijking met de piek in augustus 2008 zijn huizen gemiddeld nog wel een kleine 8 procent goedkoper.