Huizenprijsgekte in Amsterdam lijkt over

Dit blijkt uit de vanmorgen door makelaarskoepel NVM gepubliceerde cijfers over de huizenverkopen in het eerste kwartaal van 2017. Het eerste kwartaal is gewoonlijk zwak, maar ditmaal is de teruggang wat groter dan die van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het is mogelijk een reactie op de gekte op de woningmarkt in het derde en vierde kwartaal van 2016. Ook de huizenprijzen in de hoofdstad daalden vorig kwartaal, zij het miniem, van gemiddeld 360.000 eind 2016 tot 359.000 euro eind maart. De vierkantemeterprijs steeg nog wel, van 4196 tot 4328 euro. Per saldo spreken makelaars van stabiele prijzen, maar ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 lagen de prijzen 20 procent hoger.

Tegenvallers

Woningmarktexperts concluderen al met al dat er iets meer tegenvallers te signaleren zijn. Een teken aan de wand is dat de tijd die gemiddeld nodig is om een woning te verkopen weer toeneemt van 26 naar 29 dagen.



Een van de oorzaken van het terugvallen van de prijsstijging is dat de regels voor hypotheken dit jaar weer wat strenger zijn geworden. Zo mag een hypotheek sinds 1 januari niet meer bedragen dan 101 procent van de waarde van het huis. Vorig jaar was dat nog 102 procent.



Amsterdam wordt in het algemeen gezien als de voorloper op de Nederlandse woningmarkt. Na de crisis was de hoofdstad de eerste plaats waar de huizenprijzen weer stegen. Ook in de rest van Nederland nam het aantal verkopen in het eerste kwartaal 16 procent af tot 38.656 woningen. De gemiddelde prijs van een doorsneewoning bleef in die periode wel gelijk: 248.000 euro.