'Hudson's Bay zit tussen V&D en Bijenkorf'

Met merken als TOPSHOP, CK Jeans, Tommy Hilfiger, HUGO, Nike en Calvin Klein plaatst warenhuisketen Hudon's Bay zich duidelijk iets hoger in de markt dan de vroegere V&D. Maar het wordt ook weer geen De Bijenkorf, zo constateert retaildeskundige Paul Moers op basis van de lijst met merken waarmee de Canadese retailer in augustus in Nederland de deuren opent.

Het assortiment aan mode, schoenen, lingerie, cosmetica en andere producten van Hudson's Bay wordt volgens de merkenkenner waarschijnlijk ,,niet goedkoop, maar wel betaalbaar voor de middenklasse''. Moers spreekt van een 'verstandig besluit' van het winkelconcern, dat ook eigenaar is van het Duitse Galeria Kaufhof. De merkenlijst kwam woensdag naar buiten.

In de ogen van Moers maakte V&D, die meer dan een jaar geleden op de fles ging, de grote fout 'om in het midden van het middensegment te blijven hangen'. ,,Het middensegment krimpt juist, dus je moet net boven of net onder het midden gaan zitten.'' En dan is de richting waar Hudson's Bay nu op mikt weer de beste optie. Anders had het bedrijf volgens Moers moeten gaan concurreren met gevestigde namen als H&M, Zara en IKEA, wat lastig te winnen is.

V&D vergelijking

Hudson's Bay benadrukte eerder ook al eens dat een vergelijking met V&D niet op zijn plaats zou zijn. De keten omschrijft zichzelf als 'premium brand warenhuis'. De Canadezen stappen hier wel in het gat in het winkellandschap dat door V&D is achtergelaten. Moers is blij dat Nederland er weer een warenhuis bijkrijgt: ,,Ik heb niet voor niets al eerder gezegd: Nederland had geen warenhuisprobleem, maar een V&D-probleem.''

Quote Nederland had geen wa­ren­huis­pro­bleem, maar een V&D-pro­bleem Paul Moers, retaildeskundige

Hudson's Bay start dit jaar met tien Nederlandse warenhuizen en mikt uiteindelijk op zo'n twintig filialen in ons land. Midden augustus opent de eerste winkel aan het Amsterdamse Rokin. De officiële opening vindt plaats op 19 september.