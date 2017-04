Het echt unieke werk zit in.... Brabant

Wie is van alle grote bedrijven de belangrijkste werkgever van Nederland? Het is een vraag die op het eerste oog makkelijk te beantwoorden is. Duik in het jaarverslag, zoek op pagina 47 rechts onderaan naar het aantal Nederlandse werknemers, en klaar. Het antwoord geven we meteen maar weg: Ahold-Delhaize. Liefst 100.000 mensen – onder wie veel scholieren - verdienen binnen onze landsgrenzen hun brood (of zakcentje) bij de eigenaar van Nederlands grootste super. Bij elkaar zijn ze goed voor 32.000 voltijdsbanen. Na Ahold volgt PostNL, met ruim 21.000 fte.

Maar zijn Ahold-Delhaize en PostNL daarmee wat werkgelegenheid betreft ook meteen de belangrijkste Nederlandse bedrijven? Dat valt te betwisten, om meerdere redenen. Neem het postbedrijf. Dat is, zoals hoogleraar Jaap Koelewijn het noemt, typisch zo’n bedrijf met ‘veel poppetjes’. Buiten de bedrijfspoorten is de impact beperkt. PostNL geeft het zelf al toe: ,,We zijn een logistiek bedrijf en hebben relatief weinig leveranciers.” Met andere woorden: het bedrijf voert zijn taak uit en daarmee hebben we het ook wel zo’n beetje gehad. Andere bedrijven profiteren daar niet noemenswaardig van.

Bij Ahold-Delhaize is het een ander verhaal. Het bedrijf mag talloze leveranciers tot de hare rekenen – veel van die leveranciers zouden zonder het geld van Albert Heijn meteen failliet gaan. Maar tegelijk krijgt de grootste grootgrutter van ons land op deze manier iets te veel eer. Want ga maar na: stel dat Albert Heijn er niet geweest was, dan was er wel een andere supermarkt waar mensen hun spullen kochten, en dan had die winkelier orders geplaatst bij de leveranciers. Met andere woorden: Ahold-Delhaize heeft wel een grote keten aan leveranciers, maar het voert te ver om te zeggen dat die bedrijven bestaan dankzij AH.

Vergelijk die situatie eens met – bijvoorbeeld – ASML. De Veldhovense chipmachinebouwer liet zich door de ze krant uitgebreid in de boeken kijken. Daaruit blijkt onder meer dat het bedrijf, dat in Nederland ongeveer 9.000 mensen in dienst heeft, vorig jaar 1,6 miljard besteedde in ons land, verdeeld over 1560 leveranciers.

Stel je nou eens voor dat ASML zijn boeltje zou pakken en in Zuid-Korea opnieuw begon. Anders dan Ahold-Delhaize en PostNL doen de Brabanders iets wat wereldwijd uniek is. Er komt geen tweede ASML als het eerste verdwijnt. Voor veel van de leveranciers zou zo’n vertrek een ramp zijn, omdat een deel van de vraag verdwijnt. Met andere woorden: ASML is onvervangbaar, en schraagt met zijn aanwezigheid de werkgelegenheid van veel meer mensen dan alleen de werknemers op de eigen loonlijst.

Daarom scoren bedrijven ook voor dat aspect punten in onze Kaascup, de prijs voor het bedrijf dat we met zijn allen het meest dankbaar mogen zijn voor hun aanwezigheid. Omdat het exacte aantal banen dat extern gecreëerd wordt moeilijk in te schatten is, maakten experts Jaap Koelewijn, innovatiehoogleraar Henk Volberda en economiechef Sandra Phlippen een rangschikking.

ASML en Philips kwamen op dit terrein als winnaars uit de bus, gevolgd door Shell en DSM. Koelewijn over de eerste twee bedrijven: ,,Daar drijft een hele regio op. Anderen liften daarop mee. Als zij verdwijnen, is dat echt een aderlating.” Volgens Volberda trekt ASML ontzettend veel kenniswerkers en is er geen bedrijf dat relatief zoveel geld in onderzoek en ontwikkeling steekt.

Om tot een score te komen die rekening houdt met zowel de directe als indirecte werkgelegenheid die een bedrijf biedt, zijn de dertien deelnemende bedrijven in de Kaascup op beide onderdelen gerankt. Vervolgens zijn beide scores gemiddeld. Het toekennen van kazen om het belang van bedrijven te wegen is uiteraard niet volmaakt wetenschappelijk en zeker betwistbaar, maar toch geeft het een aardig beeld.

Philips komt, enigszins verrassend misschien, als winnaar uit de bus. Maar onterecht is het niet, stelt Volberda. ,,Alhoewel de werkgelegenheid bij Philips in Nederland is afgenomen is het bedrijf een hotspot voor nieuwe bedrijvigheid. NXP en ASML zijn voortgekomen uit Philips en VDL neemt veel voormalige productietaken van Philips over.” Bovendien staat Philips aan de wieg van de hightech campus, volgens de hoogleraar ‘de aandrijver van de regio Eindhoven als hightech regio’.