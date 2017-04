H&M's nieuwe formule: vernieuwend?

Volgens creatief directeur Ulrika Bernhardtz moet ARKET onder meer tijdloosheid en kwaliteit als pijlers krijgen: ,,We gaan voor stijl voorbij de modetrends. Onder kwaliteit verstaan we niet alleen hoe de stoffen aanvoelen, maar ook de manier van produceren.” Wat dat precies inhoudt voor de algehele duurzaamheid blijft nog onduidelijk. Een woordvoerder geeft aan dat 'sustainability' belangrijk was bij de ontwikkeling van ARTEK, maar kan nog niet specifiek aangeven waar dat in zit.

Het prijskaartje zal ondanks de hogere kwaliteit maar een klein beetje boven de H&M-prijs komen. Zo zal een herenoverhemd beginnen bij 39 en oplopen tot 115 euro.

Heeft H&M een gat in de markt ontdekt? Retaildeskundige Paul Moers is geen onverdeeld voorstander van de nieuwe weg die het bedrijf met ARKET inslaat. ,,Wat ik altijd zo interessant vond aan H&M was dat ze iets heel nieuws deden, en een paradox introduceerden: ze brachten designkleding tegen lage prijzen. Dat was echt visionair. Wat ze nu gaan doen, klinkt behoorlijk ‘middle of the road’, en nogal gericht op het middensegment. Erg onverstandig, want hierin zijn ze totaal niet uniek.”

Het bieden van ‘meer kwaliteit’ in zowel de kledingstukken als de productie, klinkt ook Moers vaag in de oren. ,,Kies voor écht duurzaam, met bijvoorbeeld natuurlijke verf in plaats van chemische processen waar veel water voor nodig is, óf niet. Maak een statement. Het klinkt nu bovendien alsof de H&M-kleding vergeleken bij ARKET dus automatisch van mindere kwaliteit is.”

In geselecteerde filialen van de nieuwe formule komen cafés met gerechten uit Noorwegen. Hierover is Moers wél te spreken. ,,Het creëren van een ontmoetingsplek is een van de dingen die ik winkelketens absoluut adviseer. Dat deel van de nieuwe formule heeft mijn sympathie. Maar verder klinkt ARKET voor mij als een aparte stap.”

