Heidi Klum ontwerpt kleding voor Lidl

De budgetsupermarkt uit Duitsland verkoopt al langer kleding, maar de mode die er nu bij komt is anders. ,,We waarderen het op. Een paar keer per jaar wordt er een exclusieve collectie gelanceerd in de Lidl Fashion Week, waarbij de kledinglijn van Klum de eerste editie vormt. In Nederland zal de ‘exclusieve en betaalbare’ kleding in het najaar verschijnen, zowel in de winkels als in de webshop.