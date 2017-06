Haringinkopers willen graag even kijken en voelen

Vanaf morgen is hij weer te koop: de Hollandse Nieuwe. De traditionele vissector heeft echter steeds grotere moeite om zijn paradepaardje aan de man te brengen. In Noorwegen, waar de haring tegenwoordig vandaan komt, kopen de verkopers van het Katwijkse Ouwehand hun vis in. Op de visveiling gaat het er ouderwets aan toe. Lees het volledige artikel hier.