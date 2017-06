HAK maakt stap naar het versvak

Een wat dubbel gevoel maakt zich deze weken meester van de werknemers van groentebedrijf HAK in het Brabantse Giessen. Aan de ene kant is het loeihete weer goed voor de gewassen, en dus voor het bedrijf. Aan de andere kant is het peentjes zweten op kantoor. Een airco ontbreekt. ,,Ieder jaar zeggen dat we er nu echt iets aan moeten doen'', zegt directeur Timo Hoogeboom. ,,Maar zo gauw we dat gezegd hebben, daalt de temperatuur weer.'' Hij zegt het niet, maar eigenlijk kan het geld ook veel beter besteed worden. Aan de overname van groentespecialist Peter van Halder bijvoorbeeld, een overname die vandaag wereldkundig gemaakt wordt. Met de acquisitie van Van Halder - voor consumenten onbekend maar in de horeca een bekende naam - betreedt HAK een geheel nieuw spectrum: die van de koelversmaaltijden. Daarover later meer.

Dubbel gevoel

Eerst even naar de aanleiding voor de aankoop, waarvan overigens geen financiële details gedeeld worden. Die aanleiding zit 'm ook in een wat dubbel gevoel. Zeg je HAK dan zeg je potjes groenten, zeg je potjes groenten dan zeg je HAK. Zo was het, zo is het, en zo zal het vermoedelijk nog wel even blijven. Dat is prachtig, vinden ze in Giessen, maar het is ook wel soort van een probleem. Want potjes groenten, dat is niet bepaald een groeimarkt.



Onbeleefd geformuleerd sterven de kopers ervan langzaam uit. ,,Het is in Noord-West Europa een markt van 500 miljoen euro'', zegt Hoogeboom. ,,Dat zijn traditionele eters, die heel tevreden zijn met de glazen pot, en nog steeds voor 95 procent van onze omzet zorgen. Maar de markt groeit niet meer. We kunnen alleen proberen ons marktaandeel te vergroten.''