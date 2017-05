Groot incassobureau gaat voortaan alleen vriendelijke brieven sturen

De in de incassobranche gebruikelijke harde taal werkt niet meer, stelt directeur Rick Terra van Intrum Justitia, één van 's lands grootste incassobureau's. ,,Afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek op universiteiten gedaan en het blijkt dat juridische formuleringen vooral vragen opleveren. Schuldenaren raken gestresst en betalen er niet eerder door.”



Vandaar dat Intrum Justitia afgelopen tijd is overgegaan op ,,sociale incasso”: brieven zijn vriendelijker van toon, bevatten geen dreigementen en proberen schuldenaren te bewegen richting een goede afbetalingsregeling. Het zakelijke lettertype Helvetica is verder ingeruild voor de sympathieker ogende Garamond-letter.



In de nieuwe aanmaningen is het dreigen met hoge kosten en rechter verdwenen. Bij de nieuwe brief wordt bovendien een blad met veelgestelde vragen gevoegd plus uitleg over de werkwijze. ,,Ondanks onze eerdere berichten heeft u de rekening die wij van X hebben overgenomen nog niet (volledig) betaald," valt nu te lezen. ,,Als u de rekening niet in een keer kunt betalen, betaal dan iedere maand X euro. Om van dit aanbod gebruik te maken is het belangrijk dat uw eerste termijnbetaling voor <datum> op onze rekening staat bijschrijven.”