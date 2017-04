Ginboy Max (17), een slijter die nog niet mag drinken

Was het snel geregeld?

,,Nee. Over handlichting is ontzettend weinig bekend. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Bij het Juridisch Loket zeiden ze dat ik maar even moest googelen. Maar bij de Kamer van Koophandel hebben ze me goed geholpen. Ik heb een verzoekschrift gestuurd naar de rechtbank en de kantonrechter stelde voor om een hoorzitting te houden zodat ik mijn zegje kon doen. Daar ben ik samen met mijn vader geweest.''



Wat was er zo lastig dan?

,,Een rechter kan me niet zomaar meerderjarig verklaren. Dan zou ik ook huurcontracten kunnen afsluiten of auto kunnen rijden. Dus het moest eigenlijk per handeling omschreven worden. Nu mag ik als vennoot in een vennootschap onder firma 'rechtshandelingen verrichten zoals het openen van een zakelijke bankrekening en het afsluiten van contracten voor aankoop, invoer, transport en opslag van buitenlandse gedestilleerde dranken'.''