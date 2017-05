Ik ben verzekerd en blij toe: u draagt de kosten die ik straks loop als ik onder de auto kom. Om een zorgverzekering te laten werken hoef je niet solidair te zijn met zieken die je niet kent. Je hoeft niet eens solidair te zijn met je eigen zieke vrienden en familie. Het enige wat nodig is, is dat je solidair bent met je zelf. Dat je denkt: als mij straks iets overkomt dat ik niet kan betalen, dan ben ik blij dat ik mij heb verzekerd.

Maar ook dat beetje solidariteit met je eigen toekomstige zelf, dat is die gekke Amerikanen vreemd!

Deze week besloot het Amerikaanse congres in meerderheid de Obamacare te willen ontmantelen. Nu valt er van alles te zeggen over die zorgverzekering van Obama. Hij was duur, de administratie was nog wat rommelig etcetera. Maar waar het in feite op neer komt is dat de meeste Amerikanen niet inzien waarom ze zich zouden indekken voor tegenspoed, al helemaal niet als de overheid zegt dat ze dat moeten doen.

Ik vind het fascinerend hoe onlogisch de meestal zo rationele Amerikanen hierin staan. Het is onlogisch omdat je gewoon weet, dat je zorg nodig hebt als je ouder wordt. Je weet ook dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Zelfs een fikse botbreuk kan een creditcard afschrijving van duizenden dollars betekenen. De meeste tegenstanders van Obamacare hebben dat geld niet en dus is de kans groot dat ze met een niet-gegipst, vergroeid been door het leven moeten. Het is de kern van de Trump-aanhang die obamacare het meest nodig heeft maar het resoluut afwijst.

En toch trekt die Amerikaanse overmoed mij aan. Omdat het bruist van optimisme. Amerikanen geloven heilig in de maakbaarheid van hun eigen leven. Wie niet rijk wordt is dat zelf schuld, moet je maar harder werken. Wie ziek is kan gezonder leven en zichzelf helen. Het is de Amerikaanse droom waarin voorruit komen op de sociale ladder het hoogste doel is. Het zit volgens sommigen in de Amerikaanse genen om zo te denken. De eerste Amerikanen waren de meest avontuurlijke van het Europese vaste land. In Amerika denken ze zelfs dat de West coast Californiers avontuurlijker en daardoor ondernemender zijn dan de East-coast watjes die in hun ogen bijna even angstig zijn als de Europeanen.

Maar de keerzijde is er ook. Wie de ladder naar beneden valt - door baanverlies, faillissement of ziekte - die krijgt weinig steun. Het is een harde samenleving. Dat de mensen onderaan de ladder dat steeds maar blijven accepteren, komt volgens mij doordat ze verwachten weer omhoog te zullen krabbelen. Pech kun je hebben in het leven, maar altijd maar even.

Maar helaas is dat niet meer waar. Net verschenen onderzoek naar die Amerikaanse droom laat zien dat nog niet eens de helft van de twintigers van tegenwoordig kans ziet om het beter dan hun ouders te doen. In de jaren zestig gingen bijna alle twintigers erop voorruit ten opzichte van hun ouders.

Wij Nederlanders zijn misschien wel wat te veel van het andere uiterste. We verzekeren ons tegen elke wissewasje omdat we enorme angsthazen zijn. Maar toch zou ik tegen die Amerikanen willen zeggen: neem een verzekering, want het zelf weer opkrabbelen op die ladder wordt straks onmogelijk en dat is niet je eigen schuld.

