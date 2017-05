Geheim kantoor Apple ontdekt in Berlijn

Zakenwebsite Business Insider ontdekte het mysterieuze kantoor, dat op de eerste verdieping van de Markengrafenstrasse 34 in de Duitse hoofdstad te vinden is. Het verborgen kantoor kijkt uit over het Gendarmenmarkt-plein in het Berlijnse stadcentrum.



Maandenlang onderzoek van de nieuwssite leidde tot de geheimzinnige ontdekking. Afgelopen april schreef de Duitse krant Frankfurter Allgemeine al dat ergens in een geheim laboratorium in Berlijn aan Apple’s top secret autoproject gewerkt zou worden. Die plek lijkt nu dus gevonden. Apple wil niet reageren, maar naast een kleine aanbelknop staat dan toch echt de merknaam.



De Business Insider-medewerker belde meerdere keren aan, maar niemand reageerde. Wel gingen de jaloezieën voor het raam vervolgens omlaag, mogelijk om het kantoor af te schermen voor foto’s van de geheime werkzaamheden. Een man die het gebouw verliet, bevestigde dat Apple inderdaad hier gevestigd is, en gaf aan dat het bedrijf er zelfs al een jaar zit. Ook een barista om de hoek beaamt het gerucht: Apple zit echt op de tweede verdieping van het bedrijfspand.