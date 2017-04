'Financieel genie' eist miljoenen terug in echtscheidingszaak

Moet je een financieel genie zijn om 210 miljoen euro bij elkaar te verdienen? Die vraag staat centraal bij de echtscheidingszaak voor de Londense rechtbank tussen Randy Work en zijn vrouw Mandy Gray waarover persbureau Bloomberg schrijft.

De twee besloten na 20 jaar huwelijk uit elkaar te gaan en volgens de Britse echtscheidingswet krijgen beiden 50 procent van het vermogen. Onterecht vindt Work. Het is immers aan de financiële genialiteit van de ex-beheerder van een groot investeringsfonds te danken dat het vermogen inmiddels 210 miljoen euro bedraagt. Mevrouw Gray kan 70 miljoen meekrijgen, geen cent meer als het aan Work ligt.

De Britse echtscheidingswet is berucht. Menig Russisch miljardair kwam erachter dat de positie van de (bijna altijd) echtgenote ijzersterk is. De superrijken zijn in Rusland op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar Britse rechters hebben alleen met de Britse wet te maken en vegen de huwelijkse voorwaarden van tafel.

Genialiteit

Maar de rijken vechten terug. Ze stellen dat het aan hun genialiteit te danken is dat er zo’n groot fortuin vergaard is. Daardoor hebben ze recht op een groter deel dan 50 procent. En de nieuwe tactiek heeft soms succes. Zo won Chris Hohn, de man die aan de basis stond van de overname van ABN AMRO, een zaak waardoor hij ‘slechts’ 500 miljoen euro aan zijn vrouw hoefde te betalen in plaats van 750 miljoen. Een beroep op genialiteit doen kan pas als het vermogen zo’n 20 miljoen of meer is.