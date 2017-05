Exportwaarde Nederlandse dance-industrie stabiel

De afgelopen vijf jaar is de exportwaarde ongeveer verdrievoudigd. Vorig jaar voegde de totale export van dance zo'n 130 miljoen euro toe aan de economie. In 2020 zal dat zijn uitgekomen op 150 miljoen euro, zo hebben kenners becijferd.

Optredens zijn goed voor 80 procent van de totale dance-export, rechten en opnames maken de 100 procent vol. De belangrijkste reden dat de exportgroei afvlakt, is volgens ING omdat het aantal optredens van Nederlandse DJ's in het buitenland iets is teruggelopen.