Experiment met bijstand om meer mensen aan baan te helpen

'Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland'

2 juli De Britse regering zegt het vissersakkoord eenzijdig op. Het akkoord regelt dat deelnemende landen in elkaars wateren mogen vissen. Milieu-staatssecretaris Michael Gove stelt volgens de BBC dat het beëindigen van de overeenkomst de eerste stap is om zeggenschap over eigen water terug te krijgen. De Nederlandse Vissersbond is overrompeld door het besluit.