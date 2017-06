Europese Commissie legt Google recordboete van 2,42 miljard euro op

Android

Sommatie

In Europa vindt 90 procent van alle zoekopdrachten op internet via Google's zoekmachine plaats. Volgens de commissie is de marktpositie van Google dominant in alle 31 landen van de Europese Economische Ruimte, dat zijn de 28 EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het bedrijf misbruikt die positie om in al die landen Google Shopping 'prominent' te tonen, zo is het oordeel van de commissie. In Nederland is dat sinds mei 2011 het geval, maar in Duitsland en Groot-Brittannië begon dat al in januari 2008, aldus Vestager.