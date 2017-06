'Europese Commissie eist melding belastingconstructies'

Dat staat in een voorstel dat EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) volgens ingewijden morgen gaat presenteren. De informatie wordt via een centrale databank uitgewisseld tussen de lidstaten. Het plan is onderdeel van een aangepaste richtlijn over administratieve samenwerking tussen de belastingautoriteiten en zou in januari 2019 in werking moeten treden.

Met de meldingsplicht mikt de commissie op alle mogelijke tussenpersonen, zoals accountants, advocaten, consulenten of bankiers. Wanneer de tussenpersoon gebonden is aan beroepsgeheim, of niet in de EU is gevestigd, dan geldt de meldingsplicht voor de belastingplichtige zelf.

Panama Papers

De maatregel wordt voorgesteld naar aanleiding van de onthullingen over offshoreconstructies en andere belastingpraktijken van bedrijven en personen in de Panama Papers en de Bahama Leaks. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal bestaat al een meldingsplicht voor nieuwe belastingconstructies.