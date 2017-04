'Europa wil tien verlofdagen voor vaders na geboorte kind'

De krant zegt inzage te hebben gehad in voorstellen van de Europese Commissie voor sociaal beleid waaraan de lidstaten minimaal moeten voldoen. Voor Nederland kan het voorstel grote gevolgen hebben, want het verlof voor vaders is hier nu slechts twee dagen.

Daarmee staat Nederland onderaan in de ranglijst van verlofdagen voor vaders in Europese lidstaten. Demissionair minister Asscher (Sociale Zaken) wilde het aantal verlofdagen verhogen naar vijf, maar de VVD zag daar niets in. Het plan lijkt daarom niet door te gaan. De Europese voorstellen kunnen daar wellicht verandering in gaan brengen.