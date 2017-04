Er zijn te veel uien dit jaar: gaat dat de hongersnood in Oost-Afrika helpen?

Aankomende zomer zit Nederland met een uienoverschot van 85 tot 100 miljoen kilo. Uientelers hebben een goede oogst gehad, en de vraag valt tegen. Waar vorig jaar nog 18 euro voor 100 kilo werd neergeteld, is dat nu nog maar twee tot vier euro. Exporteur Wiskerke Onions probeert de uien naar het hongerlijdende Oost-Afrika te sturen, maar dit is lastig.

Uienexporteur Wiskerke Onions vat daarom het plan op om het Nederlandse overschot naar Oost-Afrika te verschepen, waar hongersnood heerst. Uit een artikel van Trouw vandaag blijkt echter dat de reacties hierop niet onverdeeld enthousiast zijn.

Hulporganisaties geven voorkeur aan het uitdelen van voedsel dat afkomstig is van lokale boeren. Invoerheffingen lopen in bepaalde Afrikaanse landen op tot 100 procent van de productwaarde om de lokale boer te beschermen, en vervoer naar de meest noodlijdende inwoners is lastig. Bovendien is een maaltijd bestaande uit alleen uien niet geschikt voor sterk ondervoede mensen. De ui zou idealiter deel uitmaken van een breder voedselpakket.

Gratis uien

Een deel van de uientelers laat de opbrengst in Nederland voor niets ophalen. Dat schrijft weekblad voor landbouw Boerderij. “Nu of over twee maanden nul euro krijgen, dat maakt ze niet meer uit”, legt uienkenner Jaap Jonker van De Groot en Slot uit.