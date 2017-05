Eneco koopt belang in Duitse virtuele energiecentrale

Het in Keulen gevestigde bedrijf exploiteert een zogenaamde virtual power plant (VPP). Hierbij wordt lokaal opgewekte energie uit wind, zon of biogas afgenomen van boeren en bedrijven middels een speciaal bij hen geïnstalleerd kastje. Met intelligente software wordt deze stroom – circa 2800 megawatt, even veel stroom als vier fikse centrales opwekken - vanaf de handelsvloer in Keulen verkocht of gebruikt om het energienet in balans te houden.



Next Kraftwerke telt circa 130 medewerkers en is actief in oa Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk. Vorige maand nam zakenkrant The Financial Times het bedrijf nog op in zijn lijst van 1.000 snelst groeiende ondernemingen van Europa. In de energiesector stond Next Kraftwerke zelfs zevende.



De investering in Next Kraftwerke betreft een groot minderheidsbelang van 34 procent. Op termijn valt een overname niet uit te sluiten, zegt directielid Kees-Jan Rameau. Volgens Rameau klopten de Duitsers zelf bij Eneco aan. ,,Wij staan bekend als duurzaam en hebben een goede naam. Next Kraftwerke zocht een deskundige partner, die zelf een grote portefeuille heeft van afnemers. Eneco heeft dat, het energiebedrijf is naast Nederland ook actief in België, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.



In ruil krijgt Eneco onder meer zeggenschap in de Raad van Commissarissen van Next Kraftwerke.