Elektrisch rijden goedkoper dan benzine en diesel? 'Nog 7 jaar'

Het economisch bureau van ING onderzocht de situatie voor Europa. ,,We hebben gekeken naar de gebruikskosten van een elektrische auto van een bereikbaarder segment, vergelijkbaar met de VW Polo of Renault Twingo'', licht econoom Max Erich van ING toe. ,,Momenteel zijn veel elektrische modellen nog gericht op het hogere segment, en daarom erg duur.'' Daar moet volgens Erich de komende jaren verandering in komen.



Onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance voorspelt dat van alle autoverkopen in 2040 54 procent elektrisch is. Volgens ING zijn vanaf 2035 alle nieuwe auto's in Europa elektrisch. ,,Wij hebben specifiek naar Europa gekeken omdat het in veel landen nog maar de vraag is of hun elektriciteitsnetwerk het tegen die tijd ondersteunt. Maar die verwachting van Bloomberg kan zeker kloppen'', aldus Erich.