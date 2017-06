Eenvoudig besparen? Minder Zweedse balletjes weggooien!

Het is de bedoeling dat in 2020 tot de helft minder weggegooid wordt. De proef, die ook in alle Nederlandse vestigingen is gestart, heeft in de eerste maanden van dit jaar al tot 21 procent minder voedselverspilling geleid: de berg weggegooid voedsel slonk van 105.476 naar 83.628 kilo.

,,Je moet het zien als een afvalbak op een weegschaal, die aan een computersysteem is aangesloten’’, zegt David Selier van IKEA. ,,Door te monitoren wat er in de afvalbak verdwijnt, wordt je je ervan bewust wat je weggooit. Sinds begin dit jaar zien we al dat het resultaat oplevert. En dat is goed, want voedsel weggooien is eeuwig zonde.’’

Trial and error

Waar fastfoodketen McDonald's de aanvoer van voedsel tot op de komma nauwkeurig op de behoefte heeft afgestemd, is dit voor IKEA een nieuw leerproces. ,,De benodigde hoeveelheid voedsel voor een dag berekenen we op basis van onze ervaring, en daar zit wat trial and error bij’’, legt Selier uit. ,,We calculeren in wanneer de drukke tijden op de dag zijn, welke dagen van de week of maand het drukste zijn en we houden rekening met de weersvoorspelling. Wordt het weer voor softijs of voor Zweedse balletjes?’’

Hij erkent dat het systeem ‘nog niet waterdicht’ is. ,,De ene keer gaat het goed, de andere keer niet. Bij IKEA doen we echter alles elke dag weer een beetje beter.’’ En mochten de voorraden op raken, dan is er volgens de IKEA-woordvoerder niet direct de nood aan de man. ,,Mocht het weer omslaan, dan kunnen we binnen een halfuur bijsturen om extra bij te leveren.’’

Quote Als we minder hoeven uit te geven omdat we minder weggooien, betekent dat een lagere prijs David Selier, IKEA Niet alleen het milieu heeft baat bij deze gestroomlijnde aanpak. ,,Die heeft ook zeker impact op de prijs van eten en drinken in onze winkels'', voorspelt Selier. ,,Als we minder hoeven uit te geven omdat we minder weggooien, betekent dat een lagere prijs.'' Hij wil nog niet zeggen wat dit concreet betekent voor de nieuwe prijs van een portie balletjes.