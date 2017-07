EasyJet neemt alvast brexit-maatregelen

Het nieuwe bedrijf easyJet Europe vestigt zijn hoofdkantoor in Wenen. Alle vliegtuigen van easyJet en de werknemers in de landen die na de brexit de EU vormen, komen onder dat nieuwe bedrijf te vallen. Binnenkort hoopt het bedrijf de Oostenrijkse vliegvergunning te verkrijgen die daarvoor nodig is.

De oprichting van easyJet Europe levert een aantal nieuwe banen op in Oostenrijk, maar het bestuur zegt dat dit niet ten koste gaat van de werkgelegenheid in Groot-Brittannië. Het bedrijf heeft circa 6.000 werknemers in eigen land en bijna 5.000 in de rest van de EU en Zwitserland samen. Reizigers merken volgens easyJet niets van de ingreep.



Het bedrijf blijft wel aandringen op een goede brexitregeling, waarin ook rekening wordt gehouden met de belangen van luchtvaartmaatschappijen. EasyJet-topvrouw Carolyn McCall noemde het standpunt eerder een 'no-brainer'. ,,Een luchtvaartmaatschappij die vrij kan vliegen in 28 landen kan daar natuurlijk niet vóór zijn'', zei ze. ,,De beste uitkomst is dat er een luchtvaartakkoord komt dat er precies zo uitziet als de huidige situatie. Of dat mogelijk is? Geen idee.''