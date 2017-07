Drukte in Nederlandse winkelstraten neemt weer toe

updateVoor het eerst in negen jaar wordt het weer wat drukker in de Nederlandse winkelstraten. Het aantal bezoekers steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met gemiddeld 3,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau RMC, dat met apparatuur op straat het aantal passanten heeft gemeten. De grootste toename is te zien in middelgrote steden als Bergen op Zoom, Zeist, Tilburg, Middelburg en Heerenveen. Populairdere steden als Maastricht, Den Bosch en Breda scoren juist iets lager.

,,Middelgrote steden hebben de afgelopen jaren tijdens de crisis enorme klappen gehad'', zegt Huib Lubbers, directeur van RMC. ,,Die hebben nu dus weer veel terrein te winnen.''

'Thermometers'

Het onderzoeksbureau heeft in tientallen Nederlandse binnensteden elke 3 seconden met sensoren gemeten hoeveel mensen passeren. Deze 'thermometers' vertellen dus nog niets over winkelbezoek, omzet of ander koopgedrag.

Wel werd de afgelopen zes maanden voor het eerste in 10 jaar tijd een groei van het aantal bezoekers geregistreerd. ,,In 2016 stabiliseerde de daling’’, zegt Lubbers. ,,En na een moeizaam eerste kwartaal zagen we een duidelijke groei in het tweede kwartaal van 2017.’’

Lubbers probeert te verklaren waarom middelgrote steden als Spijkenisse, Helmond en Middelburg het beste scoren. ,,In die steden hadden ze waarschijnlijk al langer last van een terugloop van het aantal bezoekers. Wellicht is de V&D daar al eerder vertrokken, of hebben ze die daar nooit gehad. Daarnaast durf ik de stelling aan dat populaire steden als Haarlem en Breda de afgelopen jaren een beetje lui zijn geweest. 'De consument komt toch wel', zouden ze gedacht kunnen hebben. Tegelijkertijd werd in bijvoorbeeld Helmond al langer knetterhard gewerkt om de situatie in de winkelstraat te verbeteren.’’

Weg omhoog

Veel problematische winkelgebieden, zoals die in Helmond, Zwolle en Dordrecht, lijken de weg omhoog te hebben gevonden: het aantal bezoekers neemt bovengemiddeld toe. ,,Of dit ook een bestendige toekomst betekent, dat valt nog niet te zeggen. De vraag is op langere termijn: komt het winkelaanbod overeen met de wens van de bezoekers? Kunnen ze de afvloeiing blijven beteugelen?’’