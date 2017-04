DHL gaat eigen bestelbusjes vermarkten

update Eigenaar fietsenmerk Gazelle doet bod op eigenaar Batavus en Sparta

13:26 Fietsenproducent Accell Group heeft een overnamebod ontvangen van handelsbedrijf Pon - eigenaar van onder meer Gazelle. FNV is bezorgd over de mogelijke gevolgen voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt scherp in de gaten of er voor de consument iets te kiezen blijft.