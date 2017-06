De economie gaat bijna griezelig goed

En dan komt Swank ineens toch met een kritiekpuntje. ,,De loonstijging kan wel wat groter.'' Een pleidooi dat je een bestuurder van de DNB niet snel hoort maken. ,,Het is ongewoon'', geeft Swank toe. Maar als de economie aantrekt en de werkgelegenheid groeit, stijgen de lonen. Meer vraag naar arbeid maakt arbeid duurder. En als de lonen stijgen, stijgt uiteindelijk de inflatie.



En een beetje inflatie is goed voor de economie. Nu stijgen de lonen wel, maar veel te weinig om de inflatie aan te jagen. Swank en zijn team begrijpen nog niet waarom die loonstijging achterwege blijft. Het zou de onmacht van de vakbond kunnen zijn, of de opkomst van onderbetaalde zzp'ers, of de oprukkende robotisering. ,,We onderzoeken dat'', is alles wat Swank er nu over kan zeggen.