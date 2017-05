De drie opvallendste nieuwe gadgets op de jaarlijkse Google-conferentie

innovatieJaarlijks houdt Google een I/O-conferentie, waar alle nieuwste snufjes aan bod komen. Wat springt er dit jaar uit? De multinational is sinds een tijdje AI-first, wat betekent dat kunstmatige intelligentie op de eerste plek komt. Dat is goed te zien aan de gepresenteerde uitvindingen.

Op de bijeenkomst werd in 2008 al Android gepresenteerd, nu de grootste concurrent van het iPhone-besturingssysteem, en Chrome, inmiddels de meest populaire webbrowser. Zitten we straks allemaal aan deze nieuwe uitvindingen, net zoals we ons nu massaal met Google Maps door de stad bewegen? Misschien zit er eentje tussen deze selectie van de meest opvallende vindingen.

Google Lens: zoeken met je camera

Stel je voor, je staat in het bos en vraagt je af of die plant waar je net met je been langs kwam giftig is. Of je staat voor een restaurant, en vraagt je af of het eten er goed is. Met Google Lens weet je het snel: je maakt een foto, en het nieuwe product van het tech-bedrijf vertelt je precies wat je wilt weten. Je scant als het ware de werkelijkheid, en de kunstmatige intelligentie-machine van Google geeft je de informatie die je zoekt.

Dave Burke, vicepresident van Engineering voor Android tijdens zijn presentatie

Google Home: de slimme speaker geeft nu ook advies

Hardop vragen stellen aan een object, en nog antwoord krijgen ook. Dat is wat de smart speaker Google Home belooft, tenminste, als je in het Engels spreekt, en je zin begint met 'OK, Google'. Het apparaat bestond al een halfjaar, maar kan je nu ook actief assisteren. Bijvoorbeeld door je te vertellen dat je geplande concert bijna begint en dat je dus moet vertrekken, en dat je het best je paraplu kunt meenemen.

Het apparaat kan zes mensen herkennen, en heeft dus door wie het voor zich heeft. De kanttekening bij Home is dat het ding altijd meeluistert, en dus privacygevoelig is. De vraag is namelijk of het bedrijf alles opslaat wat de Home hoort, zoals het ook met internet-zoekopdrachten doet. In Nederland is het apparaat nog niet te koop.

Smart Reply: een robot mailt voor jou terug

In je Gmail-account krijg je binnenkort de optie om voorgeprogrammeerde antwoorden te sturen, die een AI - kunstmatig intelligente bot - voor je maakt. Let wel, de functie geeft op een dineruitnodiging alleen opties als 'Nee, dan kan ik niet' of 'Is goed'. Verwacht dus geen gepersonaliseerde liefdesbrieven.

Cloud TPU-chip: een zelfdenkende chip