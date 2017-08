Dames, geluk is... je eigen schoonmaakster en tuinman

Het klinkt nogal mutserig, maar iedere dinsdagavond ervaar ik een geluksmomentje als ik mijn huis binnenstap. Op andere dagen van de week tref ik bij thuiskomst vaak een aanrecht vol broodkruimels, slierten spaghetti op het fornuis en een volle wasmand aan. Maar elke dinsdag lijkt er een wonder gebeurd: de was ligt gestreken in stapeltjes, ons bed is opgemaakt als in een hotel en de vloer is brandschoon. Dat wonder heet een schoonmaakster en daar betalen we netjes voor. En oh, wat is dat geld goed besteed!



Ik heb me weleens afgevraagd af waarom ik hier zo blij van word. Ik ben niet bijzonder netjes. En zodra ons dochtertje over de drempel stapt, is het alweer voorbij met de orde en reinheid in huis. Nieuw internationaal onderzoek verklaart mijn geluksgevoel: geld uitgeven aan diensten die je meer vrije tijd geven, maakt gelukkiger. Volgens de sociaal psychologen die het onderzoek deden, staat de constante tijdsdruk die we ervaren ons geluk in de weg. Het inzetten van een tuinman, boodschappendienst en ook een schoonmaakster vermindert onze stress en dat leidt tot meer tevredenheid.



Tijdbesparende diensten voelen wellicht als overbodige luxe, maar ook met een kleinere portemonnee word je er gelukkiger van. De onderzoekers voelden 6.000 proefkonijnen aan de tand over hun uitgavenpatroon en vroegen hen hoe ze in hun vel zaten. De respondenten kwamen uit verschillende landen - VS, Canada, Denemarken en Nederland - en de hoogtes van hun inkomens verschilden sterk. In alle vier de landen bleken mensen die geld uitgeven aan tijdbesparende diensten gelukkiger. Dat gold voor zowel miljonairs als arme sloebers.