Dag van de Arbeid: iedereen is vrij, behalve wij

Zalando overweegt fysieke winkels in Europese steden

10:43 Online schoenen- en kledingwinkel Zalando denkt hardop na over het openen van fysieke winkels in grote Europese steden. Het bedrijf denkt in eerste instantie aan steden als Londen, Parijs en Berlijn. Dat zegt directeur Ruben Ritter in een interview met het Duitse Manager Magazin.