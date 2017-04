Credit Suisse neemt in advertentie afstand van belastingontduiking

In een paginagrote advertentie in het AD en andere Europese kranten neemt de Zwitserse bank Credit Suisse afstand van belastingontwijkingspraktijken. Volgens de bank is er sprake van een zero tolerance-beleid richting zwartspaarders. ,,We willen alleen zaken doen met klanten die hun belasting betaald hebben en hun bezittingen volledig hebben aangegeven (bij de belastingdienst, red.).”

De advertentie is een reactie op een onderzoek naar klanten van Credit Suisse. Aanleiding voor dat onderzoek was een tip die binnen kwam bij de Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD). Via een geheime informant stuitte de dienst op rekeninggegevens van 55.000 personen, onder wie 3.800 Nederlanders. Naar aanleiding daarvan waren er invallen bij kantoren van Credit Suisse in Londen, Parijs en Amsterdam.

In Nederland doorzocht de FIOD verder woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo. Er is beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen. Ook zijn onder meer 35 schilderijen, een dure Mercedes, juwelen, contant geld en zelfs een goudstaaf geconfisqueerd. Ook in andere landen vonden invallen plaats.

Volledig scherm De bewuste advertentie. © Sander van Mersbergen

Credit Suisse zegt in de advertentie, die zondag al in twee Britse kranten verscheen, dat het haar beleid de afgelopen jaren heeft aangescherpt. ,,Als gevolg van deze herziening hebben we afscheid genomen van klanten die niet konden bewijzen dat ze belasting betaalden. Dat leidde tot een heel significante uitstroom van vermogen.”

Ook in Nederland heeft de bank afscheid genomen van klanten die niet aan de regels voldeden, meldt Credit Suisse. De bank heeft klanten vanaf 2014 gestimuleerd om vrijwillig hun gegevens met de Belastingdienst te melden, omdat ze op die manier een boete konden ontlopen. Klanten die niet meewerkten, zijn er vanaf uitgezet, meldt de advertentie.

Strafbaar

Een woordvoerder van het OM zegt dat onder de klanten waarover de FIOD informatie ontving, ook klanten zijn die nu nog een rekening hebben bij ‘een Zwitserse bank’. Dat is op zich niet strafbaar, overigens.

Credit Suisse heeft bepaald geen brandschoon verleden waar het belastingontduiking betreft. Sinds 2011 heeft de bank ongeveer 2 miljard euro aan boetes betaald omdat het klanten hielp de fiscus te tillen in de VS, Duitsland en Italië, meldt persbureau Reuters.