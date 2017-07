CBS: vier op de vijf zzp'ers onvoldoende verzekerd

Laagopgeleiden vanuit WW vaker tijdelijk aan het werk

7 juli Laagopgeleide werklozen vinden bijna even vaak werk als mensen met een middelbare of hoge opleiding, maar dit is vaker tijdelijk werk. Daardoor valt een groter deel van de laagopgeleide werklozen na een tijdje weer terug in de WW, blijkt uit cijfers van het UWV.