Britse investeerder 3i houdt van Holland

Waarom vinden jullie Nederland zo’n interessant land om in te investeren?

,,Nederlandse ondernemers zijn nog steeds echte commerçanten (Vlaams voor koopman, red.). Ze beheersen de kunst van het handelen. Dat zit er nou eenmaal in, en die mentaliteit vind je terug in de winkels waar we nu eigenaar van zijn. ”

Het zijn allemaal budgetketens waarin jullie investeren. Waarom is dat?

,,Er is op retailgebied bijna geen markt zo concurrerend als de Nederlandse. Om het te redden als keten, moet je echt verschil maken. De formules die het goed doen, zijn dus echt onderscheidend. Veel nieuwe concepten zijn daarom Nederlands, Action is daar een goed voorbeeld van. Dat is voor ons interessant.”

Betekent dat dat jullie Hans Anders ook verder uit willen breiden in het buitenland?

,,Ja, hoewel er in Nederland en België ook nog voldoende ruimte is voor groei. Maar het is zeker de bedoeling om het concept elders in Europa uit te rollen. Waar precies, kan ik nog niet zeggen, we willen dat eerst testen. Wij kunnen Hans Anders daar in elk geval goed bij helpen. We kennen de verschillen tussen de markten.”