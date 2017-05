Boeing schort vluchten nieuwe 737 op wegens motorproblemen

Groene projecten Stortvloed aan initiatieven geeft Groenfonds kopzorgen

13:46 Groene projecten zijn hip, in trek en leveren winst op voor het milieu en de portemonnee. Het aantal nieuwe initiatieven stijgt snel, merken ze bij het Nationaal Groenfonds. Het investeringsloket vreest veel ondernemers te moeten teleurstellen: de bodem van het potje voor dit jaar is nu al in zicht.