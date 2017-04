BKR-registratie voor smartphone schrikt jeugd af

,,De BKR-registratie gaat absoluut impact hebben,” stelt Tim Wijkman, analist bij Telecompaper. ,,Wel is nog erg onduidelijk hoe groot het effect gaat zijn.” Ook grootste telefoonvergelijker Bellen.com verwacht dat meer consumenten voor simonly-bundels gaan. ,,Dat is een trend die wij sowieso al sinds 2014 zien,” reageert Ben Woldring, directeur/eigenaar. ,,Wij denken dat de groei door de verplichte BKR-registratie doorzet.”



Woldring baseert zich op bezoekcijfers op Bellen.com. Zochten drie jaar terug nog zes op de tien mensen op pakketten mét toestel, nu is dat nog slechts drie tot vier en zoekt de meerderheid op simonly.



Dat met name jongeren de dupe zijn, komt omdat zij het vaakst een dure mobiel bij een abonnement nemen. Uiteraard komt dat weer omdat hun inkomen lager is. Van de jongeren tot 24 jaar neemt 85 procent een smartphone bij een mobiele bundel, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten, die de nieuwe regels gaat controleren. Onder 45-plussers is dat slechts een derde.