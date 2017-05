Bijverdienen in de WW

Wie zijn baan verliest, zal meestal niet meteen weer ergens anders aan de slag kunnen. Het is dan goed om te weten of, en hoe je in aanmerking komt voor een WW-uitkering om tijdelijk een gat tussen twee banen op te vangen.

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dien je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken te hebben gewerkt. Heb je schuld aan je werkloosheid, doordat je bijvoorbeeld zelf je contract hebt opgezegd, dan vervalt je recht op WW. Ook moet je tegen werkloosheid verzekerd zijn. Dat ben je automatisch als je in loondienst werkt. Je werkgever draagt dan via je salaris WW-premie af. Als zelfstandige kom je dus niet in aanmerking voor een uitkering van het UWV.

Sinds juli 2015 zijn de regels voor mensen die in de WW belanden gunstiger geworden. Wie bijverdient, hoeft niet langer alles in te leveren. Je mag maximaal 30 procent van de inkomsten zelf houden. Hoe werkt dat en levert werken naast je uitkering wat op?

Hoe werkt bijverdienen in de praktijk?

Stel, je laatste salaris was bruto 2.500 euro per maand. De WW-uitkering bedraagt dan 70 procent van 2.500 = 1.750 euro bruto per maand. Nu ga je gedeeltelijk weer aan het werk. Daarmee verdien je maandelijks 1.000 euro. Die inkomsten worden door het UWV afgetrokken van je vroegere loon. In dit geval dus 2.500 euro - 1.000 euro = 1.500 euro. Je nieuwe uitkering wordt dan 70 procent van 1.500 euro = 1.050 euro. Daarmee komt het totale inkomen op de zelfverdiende 1.000 euro + 1.050 euro uitkering = op 2.050 euro bruto per maand. Dit is 300 euro meer dan wanneer je niet weer aan het werk zou zijn gegaan.

Meer verdienen dan voor de werkloosheid is niet mogelijk. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5 procent van het laatst genoten salaris. Je kunt in de hier beschreven situatie dus niet meer verdienen dan 2.187 euro bruto per maand (87,5 procent van 2.500).

Ook als je naast je WW-uitkering werkt, heb je een aantal plichten. Zo blijft de sollicitatieplicht gelden. Deze vervalt alleen tijdelijk als je minimaal 3 maanden gaat werken en daarbij ten minste 36 uur per week aan de slag gaat of evenveel (of meer) uren werkt als in je oude baan. Je hoeft dan voor een periode van drie maanden geen sollicitatiebrieven te versturen. Ook voor deze situatie geldt dat je niet meer dan 87,5 procent van je laatst genoten maandloon mag verdienen.

Daarnaast moet je maandelijks je inkomsten aan het UWV doorgeven. Dat doe je met het formulier Inkomstenopgave. Op basis hiervan berekent het UWV de hoogte van je uitkering.

Wat zijn de regels voor startende ondernemers?

Ook voor WW'ers die als zzp'er aan de slag gaan, zijn de regels versoepeld. Voor hen heeft het UWV de startperiode bedacht. Je ontvangt dan 26 weken lang (of voor de resterende duur van je uitkering) 29 procent minder WW, maar je bent dan niet verplicht te solliciteren. Dit betekent dat je als startende ondernemer al je uren en arbeid in je bedrijf mag steken.

Daarnaast hoef je bij een eventuele winst de ontvangen WW niet terug te betalen. Het maakt dus niet uit hoeveel je als zelfstandige verdient. Slaagt je onderneming gedurende de startperiode niet, dan val je weer terug in je oude WW-uitkering.

Kans van slagen

Aan de startperiode zijn wel een aantal spelregels verbonden. Zo geeft het UWV alleen toestemming als de onderneming kans van slagen heeft en je werkzaamheden voldoende geld opleveren om van te leven.

Ook is het niet toegestaan om tijdens de startperiode opdrachten aan te nemen van de werkgever die je heeft ontslagen. Doe je dit wel, dan ontvang je tot het einde van de startperiode geen uitkering meer en riskeer je zelfs een boete. Na de startperiode mag je wel weer voor je ex-werkgever aan de slag.

Tijdens de startperiode hoef je geen uren of inkomsten uit je werkzaamheden als zelfstandige door te geven. Wel moet je elke maand het formulier 'Inkomstenopgave' op Mijn UWV invullen en opsturen.

Een bedrijf beginnen zonder startperiode en met behoud van WW kan ook. In dat geval wordt de uitkering gekort op basis van het aantal uren dat je als zelfstandige aan de slag gaat. Daartegenover staat dat je 30 procent van de inkomsten uit eigen bedrijf zelf mag houden. Voor de uren waarvoor je nog WW ontvangt, moet je wel blijven solliciteren.

Goed om te weten: in tegenstelling tot een werknemer in loondienst, ben je als zelfstandige niet automatisch verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bovendien is een particuliere verzekering vaak aan de dure kant. Wie voor zichzelf begint vanuit een uitkeringssituatie, kan een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Een medische keuring is niet vereist. Voorwaarde is wel dat je je binnen 13 weken na het einde van je uitkering aanmeldt. Daarna kun je niet meer bij het UWV terecht.

