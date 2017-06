Betalingsbedrijf Adyen krijgt bankvergunning

In een interview aan Het Financiële Dagblad verklaart mede-oprichter en topman Pieter van der Does dat de bankvergunning Adyen vooral helpt om het betaalproces van klanten soepeler te laten verlopen. Met die licentie op zak kan het bedrijf bepaalde betalingen sneller verrichten.

,,Tot op heden waren we afhankelijk van de snelheid van de bank. Dat was een ongecontroleerd proces met regelmatig vertragingen. Nu is het account van de klanten ook direct hun iban, we houden het hele betaalproces in eigen hand'', aldus Van der Does aan de krant.