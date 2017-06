Auto huren duurder voor Nederlanders

De prijsverschillen kunnen sterk oplopen. Een Nederlander die via de site van Ryanair een Jaguar huurt, betaalt op Schiphol ruim 310 euro per dag, terwijl een Deen minder dan 230 euro betaalt. Bij kleinere auto’s is het verschil kleiner, maar voor langere huurperiodes loopt het nog steeds flink in de papieren. Wie voor twee dagen een Peugeot 208 wil huren is als Nederlander 35 euro meer kwijt dan als Deen: 150 om 115 euro.

Volledig scherm © ANP De Europese Commissie gaf al in 2014 aan dat het afgelopen moest zijn met dit soort praktijken, en diverse verhuurders gaven toen ook gehoor aan die oproep. Maar verhuurbedrijven als Dollar (een dochter van het Amerikaanse Hertz), Greenmotion, Firefly, Budget en OK Rent a Car gaan er vrolijk mee door, bijvoorbeeld op de vergelijkingssites van Ryanair en Directautohuren.nl.



Ook krijgen huurders uit verschillende landen soms andere auto’s als goedkoopste optie voorgeschoteld. Zo rolt op afhaallocatie Schiphol meestal de Toyota Aygo als goedkoopste uit de bus (17 euro per dag), maar niet voor Nederlanders, Belgen en inwoners van het Midden-Oosten. Voor hen is de Toyota Yaris ineens de goedkoopste. Die kost hen 20 euro per dag.

In een reactie op de onderzoeksresultaten toont een woordvoerder van de Europese Commissie zich zeer ontstemd. ,,Bedrijven mogen verschillende marketingstrategieën gebruiken in verschillende lidstaten, zolang alle Europese klanten er maar aanspraak op kunnen maken. Het is een van de kernwaarden van de Europese Unie dat niemand gediscrimineerd wordt op basis van zijn nationaliteit of woonplaats.”

Wisselkoers

Dollar-moeder Hertz verwerpt de kritiek. ,,Prijsvariaties op verschillende websites zijn ingegeven door de lokale marktomstandigheden. We verhinderen klanten van Dollar niet om gebruik te maken van websites waar ze niet hun land van afkomst hoeven in te vullen. We geloven dat we daarmee volledig aan de principes van de Europese markt voldoen.” Ryanair, dat de prijzen via zijn website doorgeeft, schuift de verantwoordelijkheid af op de verhuurbedrijven en op CarTrawler, leverancier van de gegevens.

Quote We geloven dat we daarmee volledig aan de principes van de Europese markt voldoen Woordvoerder van Hertz

Budget zegt in een reactie het verschil niet te kunnen verklaren. ,,Mogelijk heeft het te maken met wisselkoersverschillen of onderscheid in lokale lasten."