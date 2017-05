Appeloogst mislukt door strenge vorst in april

De appeloogst 2017 is grotendeels mislukt, melden diverse telers. Op verschillende plekken in Nederland is de opbrengst twee derde lager dan normaal. Het extreem koude weer van de afgelopen periode, met zelfs strenge vorst in de nacht van 19 op 20 april, heeft de bloesem van veel appelbomen dusdanig beschadigd dat er amper appels aan de bomen groeien.

Brancheorganisatie GroentenFruit Huis laat weten dat telers in grote delen van Nederland hun oogst zien mislukken. ,,Uit Zuid-Limburg, de Betuwe en zelfs Zeeland horen we geluiden dat er nagenoeg geen appels groeien.'' Ook de oogsten in Duitsland en België hebben door vorst zware klappen opgelopen, meldt de brancheorganisatie. ,,Belgische telers vrezen zelfs dat ze in één nacht bijna tachtig procent van hun oogst verloren.”

Carlos Faes van de Philips Fruittuin in Eindhoven vermoedt dat appelhandelaren gaan speculeren. ,,Het zou me niet verbazen als ze appels van de vorige oogst langer in de koelhuizen laten liggen om ze vervolgens op de markt te brengen als het aanbod schaars is en de prijs hoog.” Normaal gesproken wordt er in de Philips Fruittuin zo'n 120.000 kilo aan appels geplukt. Faes vreest dat het dit jaar bij 30.000 kilo blijft. „Normaal groeien er wel 140 appels aan een boom. Nu krap dertig.” De perenoogst lijkt minder schade opgelopen te hebben. „Het klokhuis is wel zwart geworden, maar desondanks groeit de vrucht gewoon door”, legt Faes uit.

Niet vanzelfsprekend

Door het gebrek aan appels heeft Faes de traditionele plukdagen in september afgeblazen. „Jammer voor de 15.000 bezoekers die er jaarlijks op af komen.” Daarnaast scheelt het hem 100.000 aan inkomsten. „Maar dat overleven we wel een jaartje.” Hij wil wellicht toch nog een alternatief bedenken voor de plukdagen die dit jaar achterwege blijven. „Misschien nodigen we mensen toch uit in de boomgaard. Niet om te plukken, maar om te laten zien dat fruit aan de boom niet zomaar vanzelfsprekend is.”