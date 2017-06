Algemeen directeur Bol.com vertrekt

Bol.com krijgt een nieuwe algemeen directeur. Daniel Ropers, die al jaren de baas is bij de webwinkel, vertrekt per 1 oktober om iets anders te gaan doen. Hij wordt opgevolgd door huidig operationeel directeur Huub Vermeulen.

Ropers stond in 1998 aan de wieg van Bol.com en is sindsdien verbonden aan het bedrijf. Hij heeft ervoor gekozen om aan de slag te gaan als topman bij de wetenschappelijke uitgeversgroep Springer Nature. ,,Bol.com verlaten is één van de moeilijkste besluiten in mijn leven geweest'', zegt hij. De post bij Springer Nature is volgens hem echter een 'unieke kans'.

AholdDelhaize

Ropers bezweert dat zijn vertrek niks te maken heeft met de koers die zijn webwinkel vaart onder AholdDelhaize. Vijf jaar geleden nam het supermarktbedrijf Bol.com over. ,,Dat gaat nog steeds ongelooflijk goed. Met de directie hebben we destijds onze toenmalige aandeelhouders overtuigd dat Ahold de gedroomde overnamepartij zou zijn.'' Ook is hij na 19 jaar nog altijd niet op Bol.com uitgekeken, zegt hij. ,,We hebben net weer een jaar van recordgroei achter de rug, we lopen over van de ideeën. Bol.com staat nog altijd aan het begin van wat allemaal mogelijk is.''

Het onverwachte aanbod om ceo van Springer Nature te worden kon hij echter niet laten liggen, zegt Ropers. ,,Als kind van twee wetenschappers ben ik opgevoed met het belang van kennis en feiten. Ik zie nog voor me hoe mijn vader in zijn onderbroek door de huiskamer sprong als zijn onderzoek in Nature was gepubliceerd. Ik Nu krijg ik de kans op ceo te worden van de op één na grootste wetenschappelijke uitgeefgroep, met ook nog eens een belangrijke educatieve poot. Die kan ik niet laten liggen.'''

Hoewel Springer Nature geen hoofdkantoor in Nederland heeft, blijft Ropers voorlopig in Utrecht wonen. ,,Ik zal veel reizen naar Londen, New York en Berlijn.''