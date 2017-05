Ajax lager op beurs na verliezen finale

De beurshandel verloopt verder rustig, veel beleggers zijn vrij vanwege Hemelvaart. Ook zijn in onder meer Zürich, Helsinki, Kopenhagen en Stockholm de beurzen gesloten. In Amsterdam stond de AEX-index in de loop van het eerste handelsuur 0,1 procent lager op 527,48 punten en de MidKap noteerde vlak op 796,80 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent.



Ajax verloor bij de kleinere fondsen op het Damrak 5,8 procent aan beurswaarde. De club plaatste zich door het verliezen van de finale niet voor de groepsfase van de Champions League. Ajax moet zich volgend seizoen nu via de voorronden voor het Europese hoofdtoernooi zien te kwalificeren.



Beleggers konden ook kauwen op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond naar buiten zijn gekomen. Daaruit viel op te maken dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende maand waarschijnlijk verder gaat opschroeven.