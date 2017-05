Afrika zit volop in de lift

Ook in het onderwijs zetten de Afrikaanse landen grote stappen. Landen als Zuid-Afrika, Marokko en Mozambique steken meer geld in scholen dan Europa. In die landen gaat minimaal 6 procent van de totale inkomsten naar onderwijs, het gemiddelde in de Europese Unie is 4,9 procent. In centraal-Afrika gingen lange tijd weinig meisjes naar school. Maar het verschil met de jongens loopt er snel terug. Inmiddels krijgen drie keer zoveel meisjes onderwijs als tien jaar geleden.



De ongelijkheid neemt ook bij volwassenen af, aldus de ontwikkelingsbank. In bijvoorbeeld Botswana, Namibië en Rwanda hebben mannen en vrouwen al nagenoeg dezelfde kansen.



De verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs zijn ook goed voor de economie. In tien Afrikaanse landen groeide die de afgelopen jaren sneller dan in bijvoorbeeld China. Inmiddels behoren 350 miljoen Afrikanen tot de middenklasse.